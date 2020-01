Detenen dos menors de 14 i 16 anys per onze robatoris en botigues i bars del Segrià

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts dos nois de 14 i 16 anys de nacionalitat espanyola acusats d'onze robatoris amb força en cinc poblacions del Segrià. Els robatoris es van fer durant el mes de desembre i en tots ells es van endur principalment diners en efectiu.També els acusen del furt de dos ciclomotors a Lleida i Alpicat (Segrià). Tots dos van passar aquest dimecres a disposició de la fiscalia de menors de Lleida. El noi de 16 anys ha quedat en llibertat amb càrrecs i el de 14 ha ingressat en un centre de menors.Dels onze robatoris, set van ser consumats, tres dels quals als bars dels camps de futbol de Torrefarrera, Rosselló i Alpicat. Els altres quatre van ser en dos establiments de Torrefarrera i dos de Lleida (un d'ells era una botiga de bicicletes, on els joves es van endur dues bicis valorades en més de mil euros cadascuna).Els quatre robatoris no consumats, en què van forçar l'entrada dels establiments però no hi van poder accedir, van ser a Alpicat, Alguaire i dos a Rosselló.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor