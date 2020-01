Salvador Illa: «No veig l'indult en l'horitzó»

"Entenc que Sánchez no hauria d'anar a veure Junqueras a la presó

"A la mesa no hem parlat d'indult i jo no veig l'indult en l'horitzó". Així ha respost el secretari d'Organització del PSC i negociador amb ERC, Salvador Illa, preguntat pel contingut de les converses amb els republicans sobre com desfer la via judicial. En una entrevista a RAC 1 , Illa ha negat doncs que l'opció de l'indult estigués sobre la taula, com han dit Podem i els comuns, i ha assegurat que tampoc creu que hi hagi una llei d'amnistia, que és el que demanen els d'Oriol Junqueras.En tot cas, Illa ha admès que aquestes qüestions poden ser plantejades a la taula de diàleg. Altra cosa és, però, que el govern espanyol hi accedeixi. "El que diem és que tothom té dret a fer els seus plantejaments polítics. Però no crec que pugui anar per aquest camí", ha afirmat. De fet, ha insistit que no es trobarà "un punt d'acord" si l'aposta dels independentistes no es mou de l'autodeterminació i l'amnistia.Illa ha defensat que la via política per resoldre el conflicte es posi en marxa i ha argumentat que per arribar fins a la mesa de negociació entre els governs els socialistes han "sortit de la zona de confort". En tot cas, no ha considerat que sigui necessari que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visiti Junqueras a la presó. "Entenc que Sánchez no hauria d'anar a veure Junqueras a la presó. El president d'Espanya ha fet una aposta clara per un govern dialogant amb Catalunya i no anem a buscar simbologies d'aquest tipus que no ens ajudarien en res", ha afirmat.Pel que fa a la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va reconèixer la immunitat de Junqueras, Illa ha defensat que el Tribunal Suprem hauria de permetre que el líder d'ERC recollís l'acta d'eurodiputat i veure com fa això compatible amb la sentència condemnatòria dictada.

