Anticorrupció revela que Espanya ha estat 25 anys pagant suborns a l'Aràbia Saudita

Després de pràcticament deu anys d'investigació, la Fiscalia Anticorrupció ha desvelat una de les majors xarxes de corrupció d'Espanya. L'empresa d'exportació d'armes Defex, dissolta per l'últim govern de Mariano Rajoy, va desviar més de 100 milions d'euros a Aràbia Saudita durant 25 anys. A banda, Anticorrupció també ha descobert que, a través d'onze contractes de venda d'armament, es van pagar suborns a funcionaris saudites. Segons ha avançat El Mundo , aquest escàndol podria tractar-se de la xarxa més gran de corrupció estatal de la història, duplicant en xifres la trama Gürtel (123 milions). De fet, els onze contractes investigats (en la majoria dels casos de municions i recanvis) van suposar una facturació de prop de 51 milions d'euros.La Fiscalia Anticorrupció ha remès aquest dimecres el seu escrit d'acusació per aquest cas relacionat amb Aràbia Saudita, un dels grans clients d'Espanya pel que fa a les infraestructures i el material de defensa. A més del cas d'Aràbia Saudita, el Ministeri Fiscal està investigant deu branques més de finançament i contractes en països com Angola, Egipte i Camerun.Segons El Mundo, el fiscal Conrado Sáiz ha explicat, en el seu escrit dirigit al jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que les investigacions d'aquests anys han acreditat que en aquests onze contractes es van pagar suborns a funcionaris saudites. Entre ells, s'ha identificat el que va ser agregat militar en l'ambaixada d'Aràbia Saudita a Espanya entre 2005 i 2014, Al Shamuary.L'empresa Defex era l'encarregada de realitzar aquests pagaments, no per aconseguir contractes, sinó per pagar comissions en nom de les empreses privades que aconseguien aquests contractes.La implicació de l'empresa pública Defex en el pagament dels suborns d'aquestes companyies privades li ha resultat molt beneficiosa. Amb cada negoci internacional d'exportació d'armes, Defex s'emportava un benefici després de fer el seu paper d'assessor, d'encarregar el material al proveïdor, de ser responsable de la logística del contracte i de repartir les comissions entre funcionaris saudites.Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO), amb la col·laboració del fiscal Sáiz, han descobert una xarxa d'empreses pantalla repartides per diferents paradisos fiscals amb l'objectiu de despistar els investigadors.Malgrat tot, aquests han detectat dues empreses com a "beneficiàries" dels onze contractes: Nytel Global i IKE. En el seu moment, Nytel Global ja va ser coneguda el 2016 per usurpar un contracte de 2.400 milions d'euros a l'estat espanyol, llavors governat per Zapatero.Segons la Fiscalia, tres dels contractes tenen l'autoria de Nytel i els vuit restants de l'empresa IKE. A més, l'empresa de l'acusat Álvaro Cervera, Defence Development, va demanar desviar diners d'IKE i l'encarregat de fer-ho havia de ser Defex.Els investigadors, però, han descobert ara que el frau ha estat molt més gran del que es coneixia fins ara. Arran dels registres i la documentació examinada, s'ha descobert que des de 1991 Cervera era l'agent de Defex a l'Aràbia Saudita i que, des de llavors i fins a 2016, Defex va realitzar pagaments per valor de 100 milions a diverses empreses en paradisos fiscals.La llista de països és llarga: Suïssa, Liechtenstein, Illes Verges, Panamà, Bahames, Illa de Man, Illes Caiman, Delaware i la mateixa Aràbia Saudita en són alguns exemples. I, en tots els casos, els pagaments es van fer en relació amb els contractes de Defex amb Aràbia.El fiscal Sáiz ha acusat vuit persones i quatre empreses (entre elles la mateixa Defex) de cinc delictes: corrupció en les transaccions comercials internacionals, delicte continuat de malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal.Als principals acusats se'ls demanen penes pròximes als 30 anys de presó, a part de multes milionàries, com una de 45 milions a Defex.

