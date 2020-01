Torra i Sánchez s'emplacen a reunir-se després de la formació del govern espanyol

Quim Torra i Pedro Sánchez han mantingut aquest dijous la primera conversa telefònica des que el líder del PSOE va ser investit president del govern espanyol . Segons fonts de Presidència, la trucada ha durat set minuts i ha servit perquè els dos dirigents s'emplacessin a una trobada posterior a la formació del consell de ministres. Sánchez té previst nomenar la setmana vinent el nou executiu estatal , tot i que en un primer moment els plans passaven per fer-ho abans d'aquest divendres.El dirigent català, segons les mateixes fonts, li ha traslladat que la cita ha de servir per "encarrilar" la mesa de diàleg institucional entre l'Estat i la Generalitat. En la trucada no s'ha concretat si la trobada seria a Barcelona o a Madrid. Fonts de Presidència recalquen aquests dies que les portes de Palau estan obertes per al president del govern espanyol en cas que la trobada se celebri a la capital catalana. El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) va assegurar el 2 de gener en una trobada amb Pere Aragonès que la mesa de diàleg acordada entre el PSOE i ERC per la investidura no comptava amb l'aval del Govern, però ara maniobra per posar-s'hi al capdavant.Torra ja ha deixat clares les condicions per posar en marxa aquesta mesa de negociació: només arrencarà quan ho decideixin el president de la Generalitat i el mateix Sánchez . La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assenyalar ahir que el president convocarà de forma "immediata" partits i entitats per definir la proposta catalana, que permetria iniciar les converses institucionals després d'una reunió entre els dos líders. És el mateix precepte que va fixar Carles Puigdemont després de conèixer l'abast de l'acord entre ERC i el PSOE per a la investidura de Sánchez.La versió de la Moncloa sobre la trucada, molt similar a la difosa per la Generalitat, afegeix que el líder del PSOE ha traslladat al president que vol "recomençar" - terme explicitat en el debat d'investidura - i "reprendre" el diàleg. També ha destacat, en el transcurs de la breu conversa telefònica, que té "voluntat sincera d'arreglar el conflicte polític a Catalunya". La trucada ha estat "cordial en tot moment".Fonts de Presidència, en tot cas, assenyalen que veuen "difícil" que la mesa de negociació es reuneixi en els propers quinze dies, termini estipulat en l'entesa de socialistes i republicans. El calendari fixat pel Govern passa per posar data a la trobada entre Torra i el president espanyol i, un cop celebrada la reunió, engegar la maquinària per al diàleg institucional anant més enllà de la cimera de Pedralbes de finals del 2018 . El dirigent de JxCat té previst portar a la mesa bilateral el referèndum d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia per als líders condemnats. La proposta definitiva, però, sortirà de la trobada catalana de partits i entitats.A les files d'ERC comparteixen que els objectius verbalitzats pel president se sotmetin a discussió de la mesa de diàleg. "Ja hi comptàvem", apunten fonts republicanes, que recorden que el contingut ja s'ha discutit de manera informal. ERC, partidària de consensuar amb partits sobiranistes - no només independentistes - i entitats l'estratègia en la negociació amb l'Estat, demana "no demorar" la posada en marxa de la mesa, una opció que Palau ja apunta com a possible. "La mesa ha d'estar al servei del Govern i el país", exposen fonts republicanes, que insisteixen que s'ha d'afrontar el diàleg amb actitud "productiva" i no de "boicot".A la formació d'Oriol Junqueras consideren "lògic" que el primer contacte entre governs sigui en una trobada entre Torra i Sánchez. ERC apunta que no ho va posar per "escrit" en el pacte amb el PSOE, però insisteix que aquest era un escenari previsible. Els republicans entenen que tant en l'inici com en el final del recorregut de la mesa els presidents catalans i espanyols hi han de tenir un paper referencial.Torra preveu convocar la cimera de partits i entitats en les properes hores -l'ideal seria fer-la aquesta mateixa setmana, tot i que el calendari judicial de la inhabilitació, ara en mans del Tribunal Suprem, ho pot fer saltar tot pels aires- i té intenció que hi siguin JxCat, ERC, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. És un format molt similar al de la cimera de Ginebra, quan es preparava la resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Dissabte ja hi va haver un primer contacte i l'anunci fet pel Govern avui correspondria a una segona reunió, pensada inicialment perquè fos discreta.

