Una dutxa d'hidromassatge i un sofà: el secret que amaga una prestatgeria a la conselleria de Salut d'Andalusia

#Lomásleído: Dentro del habitáculo hay un sofá, una mesa, una televisión y vídeo y una ducha con hidromasaje https://t.co/0lSUTVOtno #Andalucíahoy — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) January 8, 2020

Una troballa digna d'una pel·lícula de Harry Potter. Isaac Túnez, secretari general d'Investigació de la Junta d'Andalusia, ha trobat una cambra secreta darrere d'una prestatgeria a la seu de la conselleria de Salut que data dels anys 90, segons apunta ABC de Sevilla L'habitació oculta incloïa un sofà, una taula, un televisor, un reproductor de vídeo i un bany amb dutxa d'hidromassatge. A hores d'ara, la Junta d'Andalusia investiga com aquesta instal·lació va passar desapercebuda durant tant de temps.Malgrat tot, no és el primer descobriment d'aquest tipus a algun dels edificis del govern andalús. El passat mes de desembre, l'executiu regional va trobar una cambra cuirassada al Palau de San Telmo, on hi ha la seu del govern. En aquella ocasió, es tractava d'un búnquer on feia falta una empremta digital i passar un lector d'iris per a poder-hi accedir.

