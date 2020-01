El MOT programa dos clubs de lectura a Olot sobre els autors del festival

El cartel del MOT 2020. Foto: @FestivalMOT.

El MOT, Festival de Literatura Girona-Olot –que enguany tindrà lloc en ambdues ciutats del 26 de març al 4 d'abril– organitza dos clubs de lectura a Olot per a anar escalfant motors amb vista al festival. Els clubs estan dedicats a dues autores internacionals que seran a Olot entre el 2 i el 4 d'abril: María Gaínza, autora d'El nervio óptico, i Lana Bastasic, la nova novel·la de la qual, Atrapa la llebre, sortirà just a temps per al club.Totes dues autores parlen des de la literatura de com percebem les obres d'art i de l'espurna creativa que les origina. Per aquest motiu, les sessions es faran al febrer i al març al Museu dels Sants, al mateix lloc on l'escriptor i artista Marian Vayreda va escriure les seves novel·les.Els clubs seran menats per Albert Grabulosa, que ha impartit tallers d’escriptura i lectura a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, entre d'altres.Els clubs de lectura són gratuïts, però cal inscriure-s'hi al web del festival o presencialment a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot fins que s'exhaureixin les quinze places disponibles per sessió.La primera sessió serà el 12 de febrer i es dedicarà a María Gaínza; la segona serà un mes més tard, l’11 de març, i serà la de Lana Bastasic. El llibre de la primera sessió es podrà recollir a la Biblioteca a partir del 15 de gener, mentre que el de la segona sessió hi serà disponible a mitjan febrer.Aquests dos clubs de lectura del MOT a Olot se sumen als cinc clubs de lectura que s’han organitzat des de les biblioteques de la ciutat de Girona relacionats amb cinc altres autors del festival.

