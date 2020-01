ERC defensa incloure formacions no independentistes en les reunions per definir el diàleg amb l'Estat

El vicesecretari general de comunicació i estratègia d'ERC i president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, ha assegurat que no negociaran els pressupostos generals de l'Estat que presenti el nou executiu espanyol si la taula de diàleg entre governs no "avança". En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Sabrià ha dit que és "transcendental" que la taula estigui funcionant perquè sinó "no cal parlar ni de partides ni de pressupostos". Sobre el contingut que abordin els governs a la trobada, el republicà ha apostat perquè s'hi portin els "grans consensos de país". Ha obert la porta a consensuar les temàtiques a tractar amb altres formacions catalanes no independentistes en dir que és "bo que es parli amb tothom" per portar-hi posicions "consensuades" i "àmpliament compartides".Després que la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, hagi defensat que l'entesa per l'abstenció d'ERC a la investidura implica "poder governar" i "arribar a acords en pressupostos", Sabrià ha considerat que s'ha "passat de frenada" perquè l'acord amb ERC era només per negociar una taula de diàleg. "Tot el que tingues a veure amb la governabilitat quedava per a després i en funció de l'evolució", ha subratllat.Així, el dirigent d'ERC ha defensat que a la taula de diàleg es pugui parlar de tot i que tot es debati "de veritat". Ha emplaçat PSOE i Unides Podem a plantejar una proposta per a Catalunya i ha reclamat que es pugui abordar el dret a l'autodeterminació. Sabrià ha dit que espera que les paraules a favor del diàleg i la desjudicialització del conflicte català del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, escoltades durant el ple d'investidura es traslladin a la taula de diàleg.Sobre la possibilitat de reclamar l'existència de la figura d'un relator, Sabrià ha dit a l'ACN que no és moment de posar "nous condicionants" a la taula sinó "d'arrencar-la". Ha afegit que una bona manera per iniciar-la seria amb un primer contacte entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra Amb tot, Sabrià ha reivindicat que d'acord amb el pacte d'investidura PSOE-ERC , el marc legal i jurídic de l'Estat s'ha de poder adaptar. "És molt ampli i dona moltes oportunitats", ha subratllat sobre les possibilitats de fer reformes legals.

