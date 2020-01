El cas que va destapar el 3% de CDC arriba als jutjats

L'anomenat cas Torredembarra, el gran escàndol de presumpte corrupció política que va destapar la trama del 3% de CDC a Catalunya, arriba aquest dijous als jutjats. Daniel Masagué, exalcalde de Torredembarra, i Pere Font, exregidor, compareixeran avui per la peça número 4 del cas, que investiga l'adjudicació d'unes guinguetes a qui aleshores era el cap de Convergència al municipi, Gerard Montserrat.La investigació ha estat llarga. El cas arriba als jutjats vuit anys després de les primeres denúncies fetes pel partit socialista i cinc anys i mig després de la irrupció de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament. Tot i que la fase d'instrucció va acabar ja fa més de tres anys, aquesta serà la primera peça que arriba finalment a judici. Es tracta d’un dels escàndols de corrupció política més grans que ha viscut mai la demarcació de Tarragona, que va derivar en d'altres que van fer sortir a la llum les famoses presumptes trames de corrupció del 3% de Convergència arreu del territori.El cas està separat en diverses peces i, en concret, la quarta tracta sobre unes presumptes concessions de guinguetes que s'haurien fet a dit a qui era cap de CiU -federació de la qual formava part CDC, extinta el 2015- al municipi entre els anys 2011 i 2015. A banda d'aquesta, però, la trama té moltes ramificacions: en total, hi ha vuit peces més i més d'una desena d'acusats.La primera peça del cas investiga el presumpte lloguer irregular de dos locals per part de l'Ajuntament; la segona, l'alteració d'unes oposicions al municipi; la tercera - que agrupa també la cinquena, la setena i la novena – investiga comissions a canvi d'adjudicacions irregulars a diverses empreses; la sisena està relacionada amb el presumpte blanqueig de les contractacions amb la companyia Efial i, finalment, la vuitena està sota secret de sumari.La Fiscalia Anticorrupció sol·licita quatre anys i mig de presó i nou d'inhabilitació per a l'exercici per a l’exalcalde Daniel Masagué, a qui acusa de malversació i prevaricació. A més, també hi ha encausats cinc regidors i exregidors, tres extècnics municipals, un advocat i dos empresaris.La regidora Francisca Felguera s'enfronta a tres anys de presó i vuit d'inhabilitació; els regidors José Oviedo, Pere Font i Santiago Ardèvol, i la cap de contractació, Montserrat Córcoles, a quatre anys de presó cadascun per malversació continuada i a nou anys d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació.L'exregidor Juan Pérez, l'enginyer Vicenç Ruiz i els empresaris Rafael Jiménez i Vicente Sánchez s'enfronten a dos anys de presó per un delicte continuat de malversació i a quatre d'anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació. L'advocat Xavier Xifrà, a tres anys i mig de presó per malversació i, el coordinador d'Urbanisme, Jaume Vila, a cinc anys d'inhabilitació per prevaricació.La vista oral tindrà lloc, si no hi ha cap imprevist, es realitzarà avui a les deu de matí a la Sala Penal 2 de Tarragona. Primer, es realitzaran les qüestions prèvies i , després, hi haurà les declaracions de les parts i els testimonis. Està previst que s’allargui fins al divendres.

