​El PSPV rebutja negociar els pressupostos d'Alacant si PP i Cs no exclouen Vox de les converses

El portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Alacant, Paco Sanguino, ha anunciat que el PSPV no negociarà els pressupostos municipals per aquests 2020 amb l'equip de govern, format per PP i Cs, si no deixa fora de les converses Vox, a qui qualifica com "la ultradreta més reaccionària"."No ens asseurem a la mateixa taula en la qual es negocia amb un partit xenòfob, negaiconista de la violència masclista, antinautonòmic i pspseudopatriota", ha indicat el líder socialista.Sanguino ha argumentat la decisió davant les propostes de Vox d'eliminar el pressupost per a diversitat i cooperació. A judici dels socialistes, aquestes propostes demostren que Vox està "fora de la Constitució" i que la seva "única aspiració" és tornar a "l'Espanya negra que va beneficiar en una dictadura uns quants privilegiats i que va ensorrar el país en l'analfabetisme, el retard i l'aïllament."Són els mateixos negacionistes de la Constitució del 78, de la llei del divorci, del matrimoni homosexual i ara dels drets de la diversitat social", ha dit Sanguinno en un comunicat.El portaveu socialista ha dit que Alacant "es mereix, pot i ha de tenir uns pressupostos que la situïn a la vanguàrdia del turisme i l'economia digital i, en conseqüència, de la creació de treball".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor