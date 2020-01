La població espanyola supera per primera vegada els 47 milions gràcies als migrants

La població resident a Espanya va incrementar-se en 163.336 persones durant la primera meitat de l'any 2019, superant per primera vegada els 47 milions de persones. El creixement es deu a l'evolució del saldo migratori, que entre el gener i el juny de l'any passat va ser de 209.097 persones, compensant el creixement vegetatiu negatiu de 45.002 persones.Així ho reflecteixen les xifres provisionals de població publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A banda, la població resident a Espanya continua creixent des de 2016.El creixement poblacional al país es deu a l'increment de la població de nacionalitat estrangera, ja que el nombre d'habitants espanyols va decréixer. Durant el primer semestre de 2019, el nombre d'immigrants va incrementar-se en 183.073 persones (la variació intersemestral és del 3,8%).Els majors increments durant la primera meitat de l'any van ser impulsats per la població colombiana (27.920 persones més respecte a l'1 de gener de 2019), veneçolana (24.238 més) i marroquina (20.627 persones més).

