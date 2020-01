​Un jove denuncia una brutal agressió racista al barri de la Sagrera de Barcelona

🔴 Rebutgem aquesta agressió racista. Ens posem a disposició dels dos veïns agredits. Treballem des d'ara mateix perquè els covards agressors siguin identificats i no quedi impune. A BCN no cedirem ni un pam al feixisme.https://t.co/tChtp2jtPt — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) January 8, 2020

Un jove ha denunciat que dimarts va patir una agressió racista juntament amb un altre noi al barri de la Sagrera de Barcelona. Segons ha explicat al diari Ara , un home corpulent els va començar a pegar quan treien diners d'un caixer al carrer de Garcilaso. El seu amic va caure a terra i l'agressor va donar-li diverses puntades de peu fins que el va deixar inconscient.La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) assegura que el jove va quedar en coma. Ell va pujar a casa seva per alertar els serveis d'emergències. Quan els Mossos van arribar al lloc de la pallissa l'atacant ja no hi era.Les dues víctimes, d'origen senegalès i marroquí, van ser traslladades a centres mèdics i el que va quedar inconscient encara està ingressat. Els Mossos investiguen els fets, tot i que encara no s'ha presentat cap denúncia.Segons el jove, la presentaran aquest dijous. També assegura que sap qui és l'agressor, un professional d'arts marcials vinculat a un gimnàs del barri.La UCFR ha convocat una protesta aquest dijous als Jardins de Virginia Woolf per rebutjar l'agressió. El regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, ha assegurat que el consistori es posa a disposició dels dos veïns ferits. "Treballem des d'ara mateix perquè els covards agressors siguin identificats i no quedin impunes", ha dit.

