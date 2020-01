Els Mossos d'Esquadra tindran una nova unitat per controlar les costes catalanes

Els Mossos d'Esquadra tindran la seva policia marítima. Des del passat estiu, diversos departaments de la policia catalana i la conselleria d'Interior han estat treballant per posar en marxa aquesta nova unitat, que està previst que comenci a funcionar de cara al pròxim mes de juliol, segons informa La Vanguardia La nova policia de mar dels Mossos d'Esquadra serà l'encarregada de vigilar les ostes catalanes i sancionar tots aquells comportaments que incompleixen la normativa de preservació de l'espai natural.Fonts citades per La Vanguardia assenyalen que el projecte també respon a la necessitat d'"il·lusionar al col·lectiu policial". A hores d'ara, els Mossos tenen diverses competències en l'espai marítim, tot i que asseguren que falta "posar els mitjans i executar-los".Un cop creada, aquesta nova àrea s'instal·larà en tres ports. Al sud, s'establirà a l'Ametlla de Mar o Sant Carles de la Ràpita, mentre que Palamós serà la seu de la zona nord. A l'àrea de Barcelona, el cos tindrà Sitges o Vilanova i la Geltrú com a bases.

