Una exeurodiputada socialista demana que el Suprem acati la sentència del TJUE sobre Junqueras

Espero que la justicia española acate la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y el eurodiputado Oriol @junqueras pueda acudir al pleno del @Europarl_ES en Estrasburgo el próximo lunes. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 8, 2020

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en roda de premsa Foto: Govern

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “El #Govern de Catalunya no acceptarà la inhabilitació del president. Ni com a diputat, ni com a president” pic.twitter.com/25JrrZTDh3 — Govern. Generalitat (@govern) January 8, 2020

Ana Gomes, eurodiputada del partit socialista de Portugal fins el 2019, ha demanat que el Tribunal Suprem acati la sentència del TJUE i permeti que Oriol Junqueras pugui anar al ple de l'Eurocambra d'aquest pròxim dilluns. L'anterior diputada del Parlament Europeu, entre els anys 2004 i 2019, també es va posicionar a favor de la tasca de Raül Romeva, a més de mostrar el seu suport a l'exconseller d'Afers Exteriors.Gomes ho ha demanat a través del seu compte de Twitter oficial. L'exdiputada va defensar la feina de Romeva arran del referèndum de l'1 d'octubre, tant a nivell internacional com la gestió des de la cartera d'Exteriors.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat al Govern que sigui "diligent" a l'hora d'alliberar Oriol Junqueras en cas que el Tribunal Suprem dictamini la seva posada en llibertat per assistir dilluns vinent al ple del Parlament Europeu a Estrasburg, del qual ja en forma part. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha demanat a la justícia espanyola que "compleixi" amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va dictaminar que Junqueras hauria d'haver gaudit d'immunitat des del moment en què va ser escollit -al maig- i que per tant hauria d'haver estat alliberat.Si finalment és alliberat per anar a Estrasburg la setmana vinent, coincidirà al Parlament Europeu amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que hi podran ser sense problemes després d'haver obtingut l'acreditació definitiva com a eurodiputats i d'haver renunciat a l'acta de diputat al Parlament de Catalunya, tal com estava previst. El Govern s'ha posat a disposició de la defensa de Junqueras de cara a tots els "mecanismes" possibles.Budó ha assegurat que el Govern "no acceptarà ni acatarà" la inhabilitació de Torra ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). La decisió de l'organisme ja és ferma i ha estat comunicada al president, i l'equip jurídic ja ha presentat un recurs al Tribunal Suprem en el qual es demana aplicar mesures cautelaríssimes contra la inhabilitació. En tot cas, Budó ha apuntat que el dirigent independentista pot seguir sent president encara que perdi la condició de diputat al Parlament.L'argument de la consellera ha estat que la norma marca que només un diputat pot ser escollit president, però que això no apareix en les circumstàncies del cessament del principal càrrec del país. "El compromís contra la inhabilitació ja es va veure al Parlament", ha assenyalat la consellera de la Presidència, en referència a la ratificació de Torra que va avalar la cambra amb els vots de l'independentisme.El president del Parlament, Roger Torrent, a banda, ha instat els serveis jurídics a presentar un recurs davant la sala tercera del Suprem en defensa dels drets del Torra.Així mateix, la Junta electoral Provincial s'ha dirigit al Parlament per conèixer el seu posicionament sobre l'execució de la sentència de la JEC. En aquest sentit, la cambra ha demanat a la JEP que no executi la decisió a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem.Torra, segons ha anunciat la portaveu de l'executiu, convocarà de forma "immediata" partits i entitats per abordar la proposta catalana en la taula de negociació que s'ha d'obrir en les properes setmanes amb l'Estat. "Es tracta de poder negociar amb la màxima força", ha ressaltat Budó. L'equip de Torra treballa perquè la trobada sigui el més aviat possible i, en paral·lel, el seu gabinet està en contacte amb el de Pedro Sánchez per tal que hi hagi una trobada aviat entre els dos presidents. El diàleg institucional, per tant, "només arrencarà" quan ho decideixin ells dos.La mesa de diàleg acordada entre ERC i el PSOE per investir Sánchez s'hauria de posar en marxa d'aquí a 15 dies, segons apareix en el pacte signat per les dues formacions, però Torra ja va avisar els republicans que no circumscrivia el Govern. És per això que el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) convocarà en les properes hores formacions i entitats per tal que es faci una proposta catalana que es porti a la taula de negociació amb l'Estat. Primer, en tot cas, hi hauria d'haver una reunió entre Torra i Sánchez, que són els qui a parer del Govern haurien de liderar el diàleg institucional."La taula arrencarà quan ho decideixin ells dos", ha apuntat Budó, tot i que l'acord d'investidura no parla en aquests termes. Carles Puigdemont, des de Waterloo, va fer un fil de tuits la setmana passada en el qual reclamava precisament el que impulsarà Torra amb els partits i les entitats, és a dir, que es faci una proposta catalana de cara a la mesa de negociació. Torra té intenció de portar-hi un referèndum d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia per als líders independentistes condemnats.

