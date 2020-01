Buch es compromet a «rejovenir» el cos dels Bombers amb un miler de nous efectius en quatre anys

El conseller d' Interior , Miquel Buch, s'ha compromès a "rejovenir" el cos dels Bombers de la Generalitat dotant-lo d'un miler de nous efectius en els propers quatre anys. Ho ha dit en la inauguració del curs de formació bàsica que aquest dimecres han començat els primers 250 aspirants de la nova promoció a Mollet del Vallès.Segons Buch, aquests joves són "el primer graó" per disposar d'un cos "preparat per resoldre les emergències que pugui tenir aquests país". Des del seu punt de vista, aquesta és una mostra de la voluntat de l'executiu català de "capgirar" la "manca d'inversió" que històricament han arrossegat els Bombers. Ha recordat que en els darrers anys s'han destinat recursos per renovar la flota de vehicles i també alguns parcs.Miquel Buch s'ha mostrat molt optimista i ha expressat la seva total confiança en els Bombers de la Generalitat. Ha reconegut que quan va assumir el càrrec de conseller l'any 2018 es va trobar amb una "situació adversa" degut a l'empresonament de Joaquim Forn, l'aplicació del 155 i també la "manca d'inversió" que els Bombers havien arrossegat durant anys. "Les primeres trobades van ser complexes perquè havies de donar al cara perquè no s'havia invertit, els vehicles eren vells i no hi havia prou personal", ha comentat.En aquest sentit ha assegurat que tant Interior, com els alts comandaments, i la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis han treballat "per capgirar la situació".Buch ha explicat que els 250 Bombers de la Generalitat que inicien el seu curs de formació bàsica aquest dimecres, vuit dels quals són dones, són "el primer graó" en el procés que permetrà "rejovenir el cos".Així, en els propers quatre anys es formaran un miler de nous efectius a l'ISPC, el que des del punt de vista del titular d'Interior farà que els Bombers estiguin "preparats per resoldre les emergències que pugui tenir el país".També ha recordat que en els darrers anys s'han destinat nombrosos recursos per renovar la flota i també les instal·lacions dels Bombers. Entre d'altres parcs s'han remodelat els de Moià, Solsona, Balaguer, Girona, Figueres i Granollers.A més, s'ha arribat a un acord laboral amb els sindicats que segons Buch feia més de deu anys que no se signava."Hem demostrat la nostra voluntat de fer aquest canvi tot i que sabem que no arriba amb la rapidesa que voldríem ni amb la magnitud", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor