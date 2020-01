ERC i Bildu presenten més de 200 preguntes al govern espanyol sobre la repressió a Catalunya

Malgrat facilitar la investidura de Pedro Sánchez amb la seva abstenció, ERC i EH Bildu mantenen el to escèptic amb el nou govern espanyol . Els grups parlamentaris han presentat aquest dimecres una bateria de més de 200 preguntes a l'executiu de Sánchez "relacionades amb la repressió i la persecució que s'ha exercit a Catalunya durant els últims meses", tal com han informat a través d'un comunicat.Les dues formacions esperen una "resposta escrita" i unes preguntes que recullen actuacions que consideren "especialment greus". La majoria de les qüestions fan referència a fets que van transcórrer després de la sentència dels presos polítics, tot i que també inclouen reflexions sobre esdeveniment anteriors "de caràcter no menys greu".A banda, el document també inclou diverses preguntes sobre les actuacions que durà a terme el govern espanyol per combatre l'auge de l'extrema dreta, el tractament d'aquests corrents polítics en mitjans públics com RTVE i les trobades que van tenir alguns dels polítics espanyols amb representants dels cossos de seguretat.

