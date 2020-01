Elisabet Casanovas protagonitza «Drama», la primera sèrie de Playz en català i castellà

Playz, el canal digital jove de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), estrena el 4 de febrer la sèrie Drama, coproduïda amb El Terrat i protagonitzada per Elisabet Casanovas, Artur Busquets i Júlia Bonjoch. És la primera ficció de Playz bilingüe, en català i castellà, ambientada a Barcelona i amb una mirada femenina que fuig d'estereotips i busca mostrar la realitat d'avui dia entre la comèdia i el drama, ha dit RTVE aquest dimecres en un comunicat.Ginesta Guindal dirigeix una sèrie creada per Dani Amor, acompanyat en el guió per Oriol Pérez i Charlie Pee. Paula Jornet (Pavvla), David Solans i Pau Calero han compost la música original de la producció. Drama explica la història de l'Àfrica (Elisabet Casanovas), una jove amb feina precària que viu en un pis compartit i veu com la seva vida canvia radicalment quan descobreix que s'ha quedat embarassada i no sap de qui.