El president de torn de la UE aposta pel «diàleg» per resoldre la situació a Catalunya

El president de torn de la Unió Europea, el croat Andrej Plenkovic, ha assegurat aquest dimecres que per als líders europeus és "important que hi hagi diàleg" entre Catalunya i Espanya per trobar una "solució" al conflicte independentista.En la roda de premsa que donava inici a la seva etapa com a president de la UE, el dirigent ha demanat una solució que "convingui a Espanya i als ciutadans espanyols". Malgrat tot, ha reiterat que el procés independentista és un "qüestió interna".Ara bé, Plenkovic s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar l'atenció que rep el conflicte català durant les reunions dels màxims representats europeus. "Des que vaig a les reunions del Consell Europeu, mai he vist cap iniciativa per debatre la qüestió interna a Espanya, ni un intent de discussió o de conclusions", ha dit.Les institucions europees han mantingut una postura més aviat distant amb la qüestió catalana, tot i que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) , favorable a l'alliberament de Junqueras, ha fet canviar el discurs.Poc després de conèixer el veredicte del TJUE, David Sassoli, president del Parlament Europeu, va exigir a la justícia espanyola que apliqués la doctrina Junqueras i alliberés al líder d'ERC "com més aviat millor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor