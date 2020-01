El Suprem ajorna fins demà la decisió sobre la inhabilitació de Torra

El Tribunal Suprem ha decidit ajornar fins demà la decisió sobre el recurs de Quim Torra per tal de suspendre la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) . La decisió de la sala tercera del Suprem tindrà, en funció de quina sigui, tindrà un impacte directe en el futur de la legislatura, perquè si avala la decisió de l'organisme electoral -i desestima el recurs- converteix en executiva l'ordre de retirar-li l'acta de diputat. E l Govern sosté que Torra pot seguir president malgrat no tenir escó al Parlament En l'acord avançat divendres però comunicat oficialment dimarts, la JEC ordenava fer efectiva la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), un veredicte que no es ferm perquè es pot recórrer Suprem. L'àrbitre electoral argumentava que, d'acord amb l'article 6.2 de la llei de règim electoral (LOREG), Torra concorre en una "inelegibilitat sobrevinguda", perquè té una condemna per un delicte contra l'administració pública -el delicte de desobediència-, encara que la sentència no és ferma. La decisió té el vot particular de sis dels tretze membres de la JEC, que consideren que l'ens no és competent per resoldre sobre la qüestió. En el seu recurs presentat dimecres al Suprem, Torra acusava la JEC de vulneració de drets fonamentals i assegura que l'ens electoral no té competència per decidir en aquest àmbit: no pot, segons la defensa del president, dictar una "inelegibilitat sobrevinguda" ni tampoc "incompatibilitat sobrevinguda". "Enjudiciar les incompatibilitats dels diputats al Parlament no és competència de l'Administració Electoral ni ho ha estat mai", argumenten els advocats de Torra.La deliberació del Suprem es produeix en plena represa del diàleg institucional després de la investidura. Torra i Pedro Sánchez han mantingut aquest dijous la primera conversa telefònica des que el líder del PSOE va ser investit president del govern espanyol. Segons fonts de Presidència, la trucada ha durat set minuts i ha servit perquè els dos dirigents s'emplacessin a una trobada posterior a la formació del consell de ministres. Sánchez té previst nomenar la setmana vinent el nou executiu estatal, tot i que en un primer moment els plans passaven per fer-ho abans d'aquest divendres.El dirigent català, segons les mateixes fonts, li ha traslladat que la cita ha de servir per "encarrilar" la mesa de diàleg institucional entre l'Estat i la Generalitat. En la trucada no s'ha concretat si la trobada seria a Barcelona o a Madrid. Fonts de Presidència recalquen aquests dies que les portes de Palau estan obertes per al president del govern espanyol en cas que la trobada se celebri a la capital catalana. El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) va assegurar el 2 de gener en una trobada amb Pere Aragonès que la mesa de diàleg acordada entre el PSOE i ERC per la investidura no comptava amb l'aval del Govern, però ara maniobra per posar-s'hi al capdavant.

