Condemnen un exinspector de la policia espanyola per filtrar investigacions dels Mossos

Barri de La Mina Foto: ACN

Un exinspector de la policia espanyola ha acceptat dos anys de presó per alertar a canvi de diners diferents clans del barri de la Mina de Sant Adrià de Besós de les operacions secretes dels Mossos d'Esquadra relacionades amb el tràfic de drogues.Fonts del Ministeri Públic han informat què un segon acusat, que era qui rebia les informacions, també ha acceptat la mateixa pena, tot i que la Fiscalia ha proposat que se suspengui a canvi que els dos acusats realitzin un curs de tres anys. En un primer moment, la Fiscalia demanava nou anys i mig per a l'exinspector i cinc anys i mig per al segon acusat, però ha reduït la petició de les penes a l'introduir atenuants de dilacions i confessió.Segons l'escrit inicial de la Fiscalia, l'exinspector cap de la policia espanyola Félix R. va facilitar entre 2015 i 2017 a l'acusat Ángel A. "en la seva condició de patriarca" del clan Alunda, informacions de les operacions secretes dels Mossos d'Esquadra i investigacions als seus familiars per vinculació amb el tràfic de drogues, a canvi de diners que rebia en mà.L'exmembre de la policia espanyola obtenia les informacions dels seus contactes als Mossos "enviant missatge i realitzant trucades de caràcter amistós amb els agents on s'intercanviaven informacions com les dates i localitzacions de diferents operacions policials al barri de La Mina i que afectaven l'anomenat clan".Fonts policials han informat que l'exinspector -que ja està jubilat- va ser investigat i detingut pels mateixos agents d'Assumptes Interns de la policia espanyola i va ser apartat immediatament de les seves funcions al cos policial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor