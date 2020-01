El jutge envia a presó l'home d'Esplugues detingut per matar la seva dona i la seva filla de tres anys

El jutjat d'instrucció número 3 d'Esplugues de Llobregat ha decretat aquest dimecres presó provisional sense fiança per l'home que va ser detingut el passat 6 de gener acusat d'haver matat la seva dona i la seva filla de tres anys. La causa segueix oberta per dos delictes d'assassinat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a través d'un comunicat.Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home al seu domicili el dia de reis després de rebre una alerta a primera hora del matí. Abans de portar-lo a comissaria, l'home va ser traslladat a un centre sanitari, on se li van tractar una sèrie de ferides causades per "autolesió". Aquest és el primer cas de violència masclista a Catalunya del 2020 i, segons informa el TSJC, no hi ha antecedents judicials de violència entre ells.Poc després de conèixer els fets, l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va assegurar que es trobava "abatuda". "Ens aixequem amb la pitjor de les notícies, el masclisme criminal continua destrossant vides", va assegurar en un missatge al seu compte de Twitter. L'alcaldessa va traslladar el seu "afecte i acompanyament a tota la família" i va demanar no fer "ni un pas enrere" contra la violència masclista. D'altra banda, l'Ajuntament del municipi va decretar tres dies de dol.També a través de Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va mostrar "corprès", "horroritzat" i "indignat". "Només portem sis dies d'any i a Catalunya ja tenim dues víctimes de violència de gènere", va lamentar.

