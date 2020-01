Aturades les activitats del programa «Esport Blanc Escolar» al Pirineu lleidatà per manca de finançament

Imatge de la reunió celebrada a finals de novembre a Lleida. Foto: UCEC

Els Consells Esportius del Pallars Jussà , el Pallars Sobirà , l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, l'Alt Urgell i el Solsonès han aturat "provisionalment" el programa Esport Blanc Escolar (EBE) 2020. Segons ha pogut saber, l'aturada de l'activitat respon als retards en el cobrament d'una part de les subvencions del Consell Català de l’Esport corresponents a les edicions dels anys 2018 i 2019.Davant d'aquesta manca de finançament, els ens esportius, que són els encarregats d'organitzar i coordinar les activitats a les respectives comarques, han decidit plantar-se, tot i que confien a trobar una solució. En una reunió celebrada a Lleida a finals del mes de novembre, el Consell Català de l'Esport es va comprometre davant els nou Consells Esportius implicats a abonar la totalitat de la subvenció del 2018 abans del 31 de desembre, una promesa que no s'ha complert.L'inici del programa a la demarcació de Lleida estava previst per aquest mateix dimecres 8 de gener, quan el primer grup d'alumnes de la Zona Escolar Rural (ZER) de l'Alt Pallars Sobirà s'havia de desplaçar a l'estació de muntanya de Tavascan per realitzar les primeres classes d'esquí nòrdic. La sortida s'ha hagut d'anul·lar i es preveu que passi el mateix amb totes les activitats previstes a partir d'aquest dijous.Emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya , el programa Esport Blanc Escolar té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques.L'activitat va néixer el curs 2013-2014 i es realitza en horari lectiu durant vuit sessions, que es divideixen en tres dies d'esquí nòrdic, tres d'esquí alpí i dos de surf de neu. En la seva sisena edició, l'any passat hi van participar un total de 2.481 alumnes de 60 escoles de nou comarques, entre les quals el Pallars Jussà i Sobirà

