Trump: «L'Iran fomenta l'odi, la guerra i el terrorisme»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra l'Iran per l'atac a les bases dels Estats Units a l'Iraq. Aquest llançament de míssils no ha provocat cap mort de cap soldat estatunidenc, segons ha explicat el mateix Trump en una roda de premsa des de la Casa Blanca. Acompanyat de la plana major del seu govern i de l'estat major militar, el cap del govern dels Estats Units ha assegurat que imposaran més sancions econòmiques a l'Iran com a resposta als seus atacs.El país del Pròxim Orient ha atacat aquesta nit amb míssils la base aèria iraquiana d'Al-Assad, que acull tropes nord-americanes, en resposta a la mort del general iranià Qasem Soleimani que va morir en un atac nord-americà a l'aeroport de la capital iraquiana, Bagdad. L'atac va provocar una ira sense precedentsa la regió i a l'Iran , desfermant el sentiment antiamericà i la inestabilitat a tota la zona. El mateix Trump ha demanat en aquesta roda de premsa que "el Regne Unit, Alemanya, França i altres països com la Xina i Rússia han d'acceptar la realitat de l'Iran, un país que fomenta l'odi, la guerra i el terrorisme".Un dels punts més conflictius és l'armament nuclear que està desenvolupant el país. L'expresident Barack Obama va signar un acord per congelar la producció de bombes nuclears i l'enriquiment d'urani, arribant a un pacte amb els mateixos dirigents d'Iran. Trump, només arribar al poder dels Estats Units, va assegurar que trencaria aquest acord i demana a tots aquests països "que també ho facin"."Avui demanaré a l'OTAN que s'impliqui molt més en l'Orient Mitjà. Els Estats Units d'Amèrica som independents a nivell energètic, no necessitem petroli d'aquella zona", ha afirmat Trump en la roda de premsa celebrada aquest dimecres a la tarda. La situació s'ha vist agreujada per un avió ucraïnès estavellat a l'Iran, durant la matinada de dimarts a dimecres. Han mort més de 170 persones. El líder suprem Hasán Rohaní, també president de la nació iraniana, ha assegurat que la seva màxima petició és que "s'expulsi totes les forces dels Estats Units del país", com a resposta i venjança a la mort de Soleimani.El preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència a Europa, ha arribat a superar aquest dimecres la barrera dels 70 dòlars, cosa que no passava des del maig del 2019. Les tensions i la crisi diplomàtica entre els Estats Units i l'Iran han comportat que el preu hagi augmentat fins aquesta xifra.La resposta iraniana ha provocat un repunt brusc del preu del cru de referència a Europa, que ha arribat a cotitzar en 70,99 dòlars per barril, un 3,7% per sobre del preu de 68,47 dòlars que es va registrar al tancament de la sessió de dimarts.En el cas del barril de petroli Texas, de referència als Estats Units, el preu ha arribat a situar-se en els 65,62 dòlars, el preu més alt des de finals del passat mes d'abril, davant dels 62,70 dòlars del tancament de dimarts.

