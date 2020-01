Valtònyc denuncia que l'han vetat d'un acte de l'Institut Cervantes... al qual ells mateixos el van convidar

Me han dicho en el @InstCervantes de Bruselas que no soy bienvenido a un acto al que se me había invitado. Se ve que no se puede entrar sin zapatos de vestir. — Josep Valtònyc🎗 (@valtonyc) January 8, 2020

Me envían la invitación, me registro y la respuesta es esta:



Hola Josep!

No sé si te has registrado por la invitación, pero es mejor que no vengas, parece ser que no serías bienvenido y se podría crear un conflicto. Lo siento.

Te tendré al corriente por otras cosas.

Un abrazo — Josep Valtònyc🎗 (@valtonyc) January 8, 2020

El raper balear a l'exili Valtònyc ha denunciat el veto a un acte de l'Institut Cervantes que se celebrarà a Brussel·les. El cantant ho ha expressat a través del seu compte oficial de Twitter, on ha assegurat que la mateixa organització pública el va convidar i ara, però, impedeixen la seva participació en l'acte a la ciutat belga.Valtònyc també ho ha denunciat integrant el missatge que li haurien respost des de l'Institut Cervantes per justificar el seu veto a l'acte de Brussel·les. La resposta assegura que el raper "no seria benvingut" i que "es podria crear un conflicte". És per això mateix que assenyalen que "seria millor que no hi anés".

