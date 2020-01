VÍDEO Enganxada entre Álvarez de Toledo i Àngels Barceló: «M'has dit gossa»

📹 VÍDEO | Tenso cara a cara entre Àngels Barceló y Cayetana Álvarez de Toledohttps://t.co/uTsrKViqEZ #Investidura pic.twitter.com/WgOiC4kEAs — Cadena SER (@La_SER) January 7, 2020

Cayetana Álvarez de Toledo s'ha enfrontat a la periodista Àngels Barceló i ha sortit malparada. Abans de començar una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER , la diputada popular ha recriminat a la presentadora que, en el seu editorial de primera hora del matí, es referís a la dreta espanyola com una "jauría hambrienta" -gossada afamada-. "És un grup de gossos. Això és anomenar-nos gossos. I, en el meu cas, és dir-me gossa", ha etzibat la mà dreta de Casado.Barceló s'ha defensat i ha assegurat que, en cap cas, volia expressar-se en aquest sentit. Després d'una entrevista no absenta de moments de tensió, la presentadora del programa matinal més escoltat a l'Estat ha deixat amb un pam de nas Álvarez de Toledo: "Hi una segona accepció a la paraula gossada -jauría- i és 'conjunt d'aquells que persegueixen amb acarnissament una persona o un grup'". La diputada popular s'ha limitat a dir llavors que se n'alegrava que es tractés de la segona accepció i no la primera. Quan ha intentat replicar, Barceló ha donat per acabada la conversa i l'ha acomiadat.

