L'Espanyol tanca el fitxatge més car de la seva història per salvar la categoria

Comencen a arribar els primers reforços per reconduir la situació esportiva de l'Espanyol. Després d'anunciar l'arribada del nou tècnic Abelardo Fernández, el conjunt blanc i blau ha tancat el fitxatge més car de la seva història. El club pagarà 20 milions d'euros més 2,5 més en variables per contractar el davanter Raúl de Tomás, que fins ara militava al Benfica.Està previst que el futbolista passi revisió mèdica aquest mateix dimecres i sigui presentat dijous al matí. Raúl de Tomás, que ja coneix la lliga espanyola, es presenta com el gran reforç de la davantera perica durant aquest mercat d'hivern. Durant la primera volta, l'Espanyol tan sols ha aconseguit marcar 14 gols en 19 partits, essent l'equip menys golejador de primera divisió.Raúl de Tomás va formar-se a la pedrera del Madrid i va debutar a la màxima categoria del futbol espanyol amb el Rayo Vallecano la temporada 2018-2019. Durant aquella campanya, el davanter madrileny va anotar 14 dianes, un mèrit suficient perquè el Benfica s'interessés per ell.El futbolista va marcar al club portuguès a canvi de 20 milions d'euros, tot i que no va aconseguir fer-se un lloc a l'onze titular. En 17 partits, el davanter només va aconseguir marcar 3 gols, cap d'ells en lliga.Raúl de Tomás és la primera gran aposta de Chen Yansheng perquè l'Espanyol eviti el descens. Després de 19 partits, el conjunt català ocupa l'última posició de la lliga amb 11 punts, a quatre de la salvació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor