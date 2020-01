El Suprem manté la inhabilitació de Junqueras dictada per la Junta Electoral

La sala tercera del Tribunal Suprem ha ratificat l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) d'impedir que Oriol Junqueras sigui eurodiputat. La decisió l'ha presa la sala contenciosa-administrativa per unanimitat i manté el criteri de la JEC. L'ens electoral feia referència a l'article 6.2 de la LOREG sobre la "inelegibilitat sobrevinguda" després de la sentència del judici del procés. Aquest és el principal argument del Suprem per rebutjar el recurs de mesures cautelaríssimes reclamades per la defensa de Junqueras.L'alt tribunal considera que, en cas de discrepància, preval la sentència del procés, una sentència ferma que condemna el líder d'ERC a tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. La interlocutòria feta pública aquest migdia diu que la sala tercera no pot prendre decisions que puguin interferir en l'execució de la sentència de l'1-O. "És obligat donar preferència amb caràcter abstracte. És evident que aquesta circumstància no és favorable als interessos de Junqueras, però es fonamenta en circumstàncies objectives que no vulneren drets fonamentals que s'invoquen", argumenta el Suprem.La sala tercera tampoc considera que denegar les mesures cautelars i avalar la posició de la JEC vulneri el dret de la Unió Europea (UE) i s'empara en la pròpia sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i sosté que tampoc s'ha vulnerat la prejudicialitat penal (perquè la sentència del Suprem és ferma) i l'incident de nul·litat d'actuacions no és suspensiu. Així mateix, la resolució diu que el que ha de resoldre la sala segona és la resposta a una qüestió prejudicial que va presentar la mateixa sala al TJUE "al marge de la causa principal". Això podria donar pistes del sentit de la decisió que prendrà en les pròximes hores el magistrat Manuel Marchena.La JEC va prendre la seva decisió divendres passat, el mateix dia que va acordar retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. En el cas de Junqueras, la decisió es va prendre sense unanimitat i cinc membres de l'ens electoral van presentar un vot particular argumentant que no es podien posicionar fins que el Suprem, en aquest cas la sala segona, es pronunciï sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).Totes les mirades se centren ara en la sala segona del Tribunal Suprem. Marchena ha de comunicar com aplica la sentència del TJUE i si allibera Junqueras per ser dilluns a Estrasburg. La Generalitat ho té tot a punt i serà "diligent" per facilitar que el líder d'ERC pugui arribar al Parlament Europeu, si finalment l'alt tribunal l'excarcera. A l'Eurocambra hi seran també Carles Puigdemont i Toni Comín, beneficiats de la sentència del TJUE i que han pogut completar els tràmits per ser eurodiputat sense problemes.Tots els experts consultats per aquest diari deixen clar que el Suprem ha d'aplicar la sentència del TJUE, i la majoria apunten que ha d'alliberar Junqueras per poder ser eurodiputat. Totes les parts ja s'han posicionat: la Fiscalia s'oposa a alliberar Junqueras i demana tramitar el suplicatori; l'Advocacia de l'Estat vol que se li permeti anar a Estrasburg i també es demani al Parlament Europeu que li aixequi la immunitat; i la defensa de Junqueras en demana l'alliberament i la nul·litat de la sentència. La decisió, un cop més, en mans del tribunal de l'1-O.

