El cinema francès inèdit d'aquesta temporada aterra a Filmin

La plataforma Filmin serà un any més la seu a l'Estat del My French Film Festival, el certamen online organitzat per Unifrance que promociona per tot el món el cinema francòfon, especialment aquell que ha tingut poca o nul·la visibilitat lluny de les fronteres dels seus respectius països. La desena edició se celebrarà durant un mes, des del 16 de gener al 16 de febrer, oferint a la plataforma catalana 11 llargmetratges i 15 curtmetratges, molts d'ells estrenats i premiats a festivals de tot el món, però que encara no han arribat a les sales de cinema del nostre país. En aquest enllaç pots trobar tot el catàleg del festival francòfon. Entre els títols més destacats d'una programació que dóna cabuda a tot tipus de cinema i de gèneres trobem "l'altre de món" (foto), de Guillaume Nicloux (El segrest de Michel Houllebecq), amb Gaspard Ulliel i Gérard Depardieu en el repartiment; una història de venjança ambientada a la guerra d'Indoxina el 1945. La caravana és un documental belga sobre els aficionats que van a animar els ciclistes a les etapes de el Tour de França. La fuita és un excel·lent thriller polític sobre una operació de exfiltración d'una dona francesa penedida d'haver-se unit a l'ISIS a Síria.Presentada a la Quinzena dels Realitzadors de al Festival de Cannes, la comèdia dramàtica Perdrix compta amb Fanny Ardant en el seu repartiment. I la misteriosa Jessica Forever uneix distòpia futurista i reflexió sobre la violència en la que serà una de les pel·lícules més comentades d'un MFFF2020 que no s'oblida de el públic infantil, a què dedica una secció amb 5 divertits curts d'animació.

