El Tribunal d'Apel·lació de París avala l'extradició de Josu Ternera a Espanya

El Tribunal d'Apel·lació de París ha avalat aquest dimecres l'extradició a Espanya de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. L'històric dirigent d'ETA, que va posar la veu del vídeo de la dissolució de la banda, encara pot recórrer la decisió del magistrat parisenc amb un recurs de cassació al màxim tribunal francès.



Ternera té quatre causes obertes a l'Audiència Nacional, i seria extradit per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil a Saragossa, que va provocar la mort d'onze persones i 88 ferits. El dirigent d'ETA va ser detingut el 16 de maig del 2019 a la localitat de Sallanches, als Alps francesos, per la Guàrdia Civil i la Direcció General de Seguretat Interior francesa. Ternera estava fugit des del 2002 i tenia una Ordre Internacional de Detenció dictada per la Interpol.

