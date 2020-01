Mataran 10.000 camells a Austràlia perquè no consumeixin aigua en plena sequera

Les autoritats d'una regió d'Austràlia sacrificaran aproximadament 10.000 camells per evitar que accedeixin a les zones d'aigua i així poder lluitar contra la severa sequera. La zona és l'Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, segons explica TV3 , un territori que és gairebé tres vegades el de Catalunya però on només hi viuen 2.300 persones. Les altes temperatures, la sequera que fa setmanes que dura i els incendis que afecten a les comunitats veïnes com Nova Gal·les del Sud.La decisió es pren degut a la lluita per les zones riques en aigua entre els camells i els humans, en una regió on les grans comunitats d'aquest animal s'emporten bona part dels recursos aquàtics. Seran abatuts amb franctiradors durant cinc dies a partir d'aquest dimecres."Estem en unes condicions de calor insuportable", afirma Marita Baker, una de les membres del consell local: "ens trobem malament, perquè els camells venen i deixen anar excrements. Arriben al voltant de les cases i intenten aconseguir aigua dels aparells d'aire condicionat", sentencia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor