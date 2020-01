Junqueras, Forn, Sànchez i Mas, testimonis al judici contra els Mossos

Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Artur Mas, entre d'altres, declararan com a testimonis en el judici contra la cúpula dels Mossos d'Esquadra que comença el dia 20 a l'Audiència Nacional, tal com indica la interlocutòria a què ha tingut accés. El tribunal jutjarà el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i els excaps polítics del cos, Pere Soler i Cèsar Puig.La diligència estableix el calendari definitiu de la vista oral. Els tres primers dies, del 20 al 23 de gener, estan reservats per les declaracions dels acusats. Està previst que el judici s'allargui uns tres mesos, fins a finals de març. El 3 de febrer començaran a comparèixer els testimonis, primer els de les acusacions i després els de les defenses.Per la Fiscalia compareixerà Diego Pérez de los Cobos, coordinador de l'operatiu policial del referèndum, i Ferran López, mà dreta de Trapero i comissari que el va substituir al capdavant dels Mossos quan es va aplicar l'article 155. També declararà Montserrat del Toro, lletrada de l'administració de justícia del jutjat 13, que va ser al Departament d'Economia durant els fets del 20 de setembre del 2017, així com excaps dels Mossos com Albert Batlle, Joan Carles Molinero o Manel Castellví.Per part de les defenses, més enllà de Junqueras, Forn, Sànchez i Mas, també compareixerà Montserrat Tura i Jordi Jané, exconsellers de l'Interior, i Joan Vidal de Ciurana, exsecretari del Govern, així com diversos agents dels Mossos.Trapero, Puig i Soler s'enfronten a una pena d'onze anys de presó per un delicte de sedició, mentre que Laplana podria ser condemnada a quatre anys per un delicte de sedició. A la cúpula dels Mossos se l'acusa d'haver actuat amb connivència amb el Govern per facilitar el referèndum de l'1-O.

