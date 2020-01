Mor als 83 anys Pilar de Borbó, la germana gran de Joan Carles I

Al cel sia

Per D.F. Palma el 8 de gener de 2020 a les 15:04

Pare nostro qui estau en el cel, sia santificat el vostro nom. Venga a nosaltres el vostro regne. Es faça la vostra voluntat, així a la terra com en el cel. El nostro pa de cada dia, donau-nos senyor el dia d'avui I perdonau les nostres culpes així com nosaltres perdonam els nostros deutors. I no permeteu que caiguem en la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal Amèn.