Topada entre Rufián i Nogueras per la reaparició de Pujol a TV3

A ver si el siguiente es para hablar del 3%. https://t.co/l4ezEihjZf — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 7, 2020

Y a ver si después es con @sanchezcastejon para hablar de los ERE, los GAL, el 155, el 135, el 17A, la deuda del Estado con Catalunya, .... https://t.co/DLr2x9i1ng — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) January 8, 2020

Topada entre Gabriel Rufián i Miriam Nogueras a Twitter per la reaparició de Jordi Pujol a TV3. L'expresident de la Generalitat participarà en el 30 minuts "Objectiu 0,7%" d'aquest diumenge per analitzar l'actualitat de la cooperació internacional per al desenvolupament a Catalunya.El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha reaccionat a la xarxa citant la piulada del programa de la televisió pública, en la qual s'anuncia el trencament d'un "llarg silencia mediàtic", i reclamant "a veure si el proper és per parlar del 3%".Poc després ha estat el torn de la diputada de JxCat que, citant la publicació del líder republicà a Madrid, ha reblat: "I a veure si després és amb Pedro Sánchez per parlar dels ERO, els GAL, el 155, el 135, el 17A i el deute de l'Estat amb Catalunya...".

