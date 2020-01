El jutge atén la petició de la Generalitat i paralitza l'entrega de les obres de la Franja a Aragó

El jutjat número 1 de Barbastre ha admès a tràmit aquest dimecres el conflicte jurisdiccional plantejat per la Generalitat de Catalunya sobre el lliurament de les 111 obres d'art del Museu de Lleida i ha acordat "la suspensió de procediment".D'aquesta manera no es podrà executar la sentència de l'11 de desembre, quan es va dictar la immediata devolució per part del Museu de Lleida al Bisbat de Barbastre-Montsó. El magistrat ha dictat una providència donant trasllat a les parts de l'escrit en el qual la consellera de Cultura de la Generalitat li requeria la seva inhibició en aquest assumpte, perquè en el termini de deu dies presentin al·legacions.Ara hauran de pronunciar-se el ministeri fiscal, els bisbats de Barbastre-Montsó i Lleida, el Consorci del Museu de Lleida i els governs d'Aragó i Catalunya. Ara el cas haurà de ser resolt pel Tribunal de Conflictes de Jurisdicció, amb seu al Tribunal Suprem de Madrid.

