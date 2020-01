Torra reclama al Suprem la suspensió de la inhabilitació per «vulneració de drets fonamentals»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha presentat el recurs contenciós-administratiu a la sala tercera del Tribunal Suprem per tal que es prengui mesures cautelaríssimes en la línia de suspendre la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). En el recurs, de 94 pàgines, Torra defensa que en cas de no ser atesa la petició es continuaria amb la "vulneració de drets fonamentals" que, segons la defensa, ja existeix arran de la decisió exprés de la Junta Electoral.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), a banda, assenyala que la desestimació de les mesures cautelaríssimes -que, de fet, convertiria en executiva l'ordre de la JEC i posaria la pilota en mans del Parlament pel que fa a la destitució com a president- causaria un "greu conflicte constitucional". En l'escrit, la defensa de Torra denuncia que qui ha resultat escollit no pot passar a ser inelegible en relació a un procés que ha acabat. La JEC, en el seu acord, es basa en l'article 6.2 de la Loreg que estableix que una persona no pot ser escollida com a diputat si té una condemna -encara que no sigui ferma- per un delicte contra l'administració pública, com és el de desobediència."Ningú que ja ha estat elegit pot esdevenir inelegible", remarca el recurs, que critica que per arribar a aquesta conclusió "no es necessiten grans coneixements jurídics, sinó només una encertada comprensió lectora". En aquest sentit, Torra recorda que en el moment de ser proclamat electe no tenia cap causa d'inelegibilitat.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que el Govern "no acceptarà ni acatarà" la inhabilitació de Torra. La decisió de l'organisme ja és ferma i ha estat comunicada a Torra, juntament amb els vots particulars de dis magistrats que hi van votar en contra.. En tot cas, Budó ha apuntat que es pot seguir sent president encara que perdi la condició de diputat al Parlament.L'argument de Budó ha estat que la norma marca que només un diputat pot ser escollit president, però que això no apareix en les circumstàncies del cessament del principal càrrec del país. "El compromís contra la inhabilitació ja es va veure al Parlament", ha assenyalat la consellera de la Presidència, en referència a la ratificació de Torra que va avalar la cambra amb els vots de l'independentisme.El president del Parlament, Roger Torrent, ha instat avui als serveis jurídics a presentar un recurs davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en defensa dels drets del president Torra. La cambra recorrerà així la decisió de la Junta Electoral Central de treure la condició de diputat al president, al considerar que correspon al Parlament prendre aquesta decisió.Així mateix, la Junta electoral Provincial s’ha dirigit al Parlament per conèixer el seu posicionament sobre l’execució de la sentència de la JEC. En aquest sentit, la cambra ha demanat a la JEP que no executi la decisió a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem.

Torra recorre al Suprem la inhabilitació by naciodigital on Scribd

