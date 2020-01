Arxivada la querella contra l'exalcalde de Montcada i Reixac per malversació de fons

La magistrada del jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès ha arxivat la querella presentada per la fiscalia a instàncies de la CUP contra l'exalcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga (PSC), el maig del 2017 per un suposat cas de malversació de fons públics. En la resolució, la jutgessa diu que hi podria haver "infracció penal", però no creu que hi hagi prou proves del delicte.La CUP va denunciar a la Fiscalia les despeses de la targeta bancària de l'alcaldia mentre Arrizabalaga ocupava el càrrec, entre el 1999 i el 2010, quan va dimitir després que se'l vinculés amb el cas Pretòria, pel qual va ser condemnada la seva successora, María Elena Pérez.S'hauria gastat 105.500 euros, dels quals més de 6.000 podien no estar suficientment justificats. Arrizabalaga, que va morir aquest passat mes de setembre de forma sobtada als 65 anys, sempre va negar les acusacions.

