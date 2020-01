Bartomeu va acabar demanant perdó i regalant un ninot del Nobita al «youtuber» que va denunciar

Raúl Álvarez, conegut a l'univers de Youtube -on té més de 20 milions de subscriptors- i les xarxes socials com a Auronplay, ha revelat els detalls sobre com va fer les paus amb Josep Maria Bartomeu. Ho ha fet, com no podia ser d'una altra manera, amb un vídeo a Youtube. El primer que penja aquest 2020, que ja acumula milions de reproduccions.De la trobada entre Álvarez i el president del Barça a la llotja del Camp Nou durant el Clàssic en va sorgir una fotografia de tots dos -la qual encapçala aquesta notícia- amb una samarreta blaugrana i un ninot del Nobita, el personatge de la sèrie de dibuixos animats Doraemon que molta gent fa servir per referir-se a Bartomeu per la seva semblança. Nobita va ser, precisament, l'origen del conflicte que mantenien des del 2017, quan el PSG va fitxar Neymar i Auronplay va fer un vídeo carregant contra la junta en el qual acabava dient "". El president blaugrana va denunciar-lo.En el seu darrer vídeo, però, elexplica dos detalls desconeguts fins ara d'aquell alto al foc: no era la primera vegada que es veien i la joguina no era un troleig d'Álvarez a Bartomeu, sinó a la inversa.Segons relata Auronplay, el president culer es va posar en contacte amb ell poques setmanes després de fer-se pública la denúncia. Va oferir-li de quedar. El jove va acceptar i va proposar-li el "bar de sota casa". Bartomeu va avenir-se i van mantenir una llarga conversa.Va ser llavors quan el directiu va explicar-li que, en aquella època, havia rebut molts atacs a través de les xarxes socials i que el seu advocat ho combatia amb denúncies. Va confessar-li que la querella contra ell havia estat un error, que s'havia rigut amb el vídeo i que, en cap cas, la seva intenció havia estat mai obrir un litigi contra ell. Tot havia estat un malentès. És per això que va demanar-li disculpes i el va convidar a veure el Clàssic des de la llotja del Camp Nou.A la mitja part del partit, van trobar-se i Bartomeu va regalar-li una samarreta amb el seu nom. A més, en el moment de fer-se la foto, va ser el president del club català qui va treure d'una bossa el ninot del Nobita. Álvarez assegura que "és un tio catxondo, és de p*** mare" i que és ell mateix el primer que riu amb les bromes que li fan sobre el personatge de Doraemon.

