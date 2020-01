Un 2,4% menys de trànsit a Barcelona el primer dia feiner de la Zona de Baixes Emissions

Per l'Ajuntament de Barcelona, el 8 de gener era la primera prova de foc per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Després que les famílies hagin tornat a la seva rutina, el consistori de la capital catalana ha anunciat en una roda de premsa que el trànsit a l'interior de la ciutat s'ha reduït un 2,4% en el primer dia feiner de l'any. Per altra banda, la reducció en el nombre de vehicles a les rondes ha estat de l'1,8%, mentre que als accessos ha estat del 0,8%.L'Ajuntament ha decidit comparar les dades del 8 de gener amb el trànsit mitjà dels dies laborables de novembre. Segons ha explicat Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, "la variabilitat entre els diferents mesos és molt petita" i, per tant, no veu necessari que s'hagin de comparar les dades interanualment.Malgrat tot, Badia ha recordat un cop més que les dades s'han d'interpretar "amb cautela" a causa de "l'alta variabilitat del trànsit" durant els primers dies de gener. Pel regidor, a finals d'aquest mes es tindrà "una radiografia més exacte", no tan sols sobre el trànsit sinó també sobre l'impacte que té la Zona de Baixes Emissions en la salut de les persones.A banda, el dirigent ha recordat que la Zona de Baixes Emissions va més enllà de reduir el nombre de vehicles a la ciutat. "Si es produeix una renovació del parc d'automòbils, es poden reduir igualment les emissions amb el mateix nombre de vehicles", ha explicat. Malgrat tot, Badia ha recordat que la circulació de menys vehicles implica "menys accidentalitat, menys soroll i major qualitat de vida"."Tot i que persones com Díaz Ayuso asseguren que la contaminació no mata, els impactes que té en matèria de salut són molts". Així ha començat la seva intervenció Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament, que ha explicat les mesures que prendrà el consistori per avaluar l'impacte de la Zona de Baixes Emissions sobre la salut de les persones.Segons Tarafa, un grup d'experts es reuniran periòdicament per elaborar un informe monogràfic sobre la qualitat de l'altre que es publicarà cada sis mesos. A banda, també es publicarà un informe anual on es faran diverses estimacions sobre l'evolució de la mortalitat a la ciutat i la possibilitat de contraure malalties cardiovasculars o cardiorespiratòries.El grup d'experts estarà format per membres de l'Institut de Diagnòstic Ambiental y Estudis de l'Aigua de Barcelona (IDAEA), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). A més, hi haurà tècnics de qualitat ambiental vinculats a la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB.En la mateixa roda de premsa, Badia ha anunciat que quasi 6.000 persones han demanat la T-Verda després de desballestar el seu cotxe (les últimes dades de l'AMB parlaven de 5.682 sol·licituds). A banda, el regidor ha destacat que encara hi ha un gruix de persones que "s'esperarà fins a l'últim dia". Malgrat tot, Badia ha apuntat que durant els últims dies "no s'han destacat grans variabilitats en el transport públic"."Que Barcelona tingui una Zona de Baixes Emissions és un orgull, i que s'estigui desenvolupant amb normalitat ens fa estar molt contents", ha expressat Badia. A hores d'ara, la Zona de Baixes Emissions encara es troba en període de prova i, per tant, els conductors que circulin sense el distintiu no seran multats fins al pròxim 1 d'abril.L'Ajuntament de Barcelona va emetre el seu primer balanç sobre la Zona de Baixes Emissions el passat 2 de gener, una data en què el nombre de vehicles a l'interior de la ciutat es va reduir un 11% respecte al 23 de desembre de 2019. Malgrat tot, Badia va recordar que aquelles dades s'havia d'interpretar "amb cautela" a causa de la poca representativitat de les dades.

