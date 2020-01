L'exrepresentant de Jaume Cabré admet haver-li estafat 87.000 euros

L'Audiència de Barcelona ha deixat vist per a sentència aquest dimarts el judici contra l'exagent literària de l'escriptor Jaume Cabré per haver-se quedat uns 87.000 euros corresponents als seus drets d'autor per la venda de llibres a França. La dona s'enfronta a una petició de pena de quatre anys de presó per apropiació indeguda i encara ha de retornar uns 37.000 euros a l'autor. L'acusada ha reconegut que el 2014 es va quedar els diners per dificultats econòmiques de la seva agència literària, i l'escriptor ha reconegut que mai hauria pensat que el podrien "estafar" amb el cobrament dels drets d'autor.Tant l'acusada com l'autor han explicat que habitualment els drets d'autor els cobrava l'agent per part de les editorials cap al maig o juny de l'any següent. Aleshores, ella es quedava un 10% de comissió i transferia la resta a l'escriptor. Cristina MC era formalment la representant de Cabré des del 2010, quan va crear la seva pròpia agència, per la pròpia insistència de Cabré. De fet, la dona ja feia la mateixa feina amb Cabré des d'anys abans com a empleada de l'editorial Planeta. Però el 2010 va crear una agència pròpia per "acompanyar" de més a prop els autors, sobretot en l'expansió de les seves obres per Europa. Però la dona ha reconegut que hauria d'haver "minimitzat" aquestes despeses d'acompanyament.El fet de cobrar tard per part de les editorials provocava tensions de tresoreria, i en el cas de l'agència de l'acusada, el 80% dels ingressos procedien de les obres de Cabré. Això va fer que el 2014 decidís no pagar a l'autor quatre factures procedents dels drets de les obres de Cabré a França: una de 2.000 euros, una de 2.300, una de 80.856 i una de 835 euros.Quan a l'estiu Cabré va reclamar els diners, la dona li responia que l'editorial francesa encara no havia pagat. L'acusada ha dit que no volia "preocupar" a Cabré perquè pensava que solucionaria els problemes. L'escriptor va confiar en la seva agent i no va voler contactar directament amb la companyia francesa, però a finals d'aquell any va insistir amb l'acusada, i aquesta li va reconèixer que els diners els havia utilitzat per pagar despeses de l'agència.Aleshores van pactar que durant els següents mesos l'agent seguiria treballant per a ell però a més li retornaria els diners. Li havia de fer tres pagaments. N'hi va fer dos, fins a 25.000 euros, i un tercer de 5.000, però no va poder pagar més perquè tenia problemes econòmics importants que la van obligar, fins i tot, a abandonar casa seva. Va ser aleshores quan Cabré va interposar una querella. Des d'aleshores, la dona, que treballa per una altra empresa, té el sou embargat parcialment i li paga mensualment uns 260 euros. De moment ha pagat 18.000 euros més, i per això el deute actual és d'uns 37.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor