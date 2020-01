JxCat incorpora el PSC al govern municipal de Tortosa

Nou cartipàs municipal



Meritxell Roigé i Pedrola (JxCat) - alcaldessa - Urbanisme i Obres Públiques

Enric Roig i Montagut (PSC) - 1a Tinença d'Alcaldia - Urbanisme (Habitatge, Patrimoni i Obres Públiques) Cultura i Fires

Fernando Saporta i Cano (JxCat) 2a Tinença d'Alcaldia - Hisenda, Personal, Seguretat i Mobilitat

Mònica Ripoll i Castelló (JxCat) - 3a Tinença d'Alcaldia - Acció Social, Salut i Diversitat cultural

Domingo Tomàs i Audí (JxCat)- Serveis i Logística, Festes, Festa del Renaixement i Joventut

Cinta Espuny i Vidal (JxCat) - 4a Tinença d'Alcaldia - Ensenyament i Universitats

Dolors Bel i Guerrero (PSC) - 5a Tinença d'Alcaldia - Igualtat i Drets Civils, Memòria Històrica, Participació Ciutadana i Transparència

Sisco Pepió i Herrando (JxCat) - 6a Tinença d'Alcaldia - Promoció Econòmica, Comerç, Noves Tecnologies, Agermanaments i Turisme

Ximo Martorell i Lluesma (JxCat) - 7a Tinença d'Alcaldia - Esports, Medi Ambient, Sector Primari

Estefania Valdés García (PSC) - Governació i SAC

Junts per Tortosa i el PSC han tancat un acord de govern i els tres regidors socialistes s'han incorporat aquest dijous al govern municipal. L'equip de govern estarà format per deu regidors, set de JxTortosa i tres del PSC, reforçant així el govern en minoria que des del juny encapçala l'alcaldessa Meritxell Roigé. Amb aquest pacte, la coalició conformada pels neoconvergents i els socialistes no arriba a la majoria absoluta, però es queda només a un regidor i dinamita, de retruc, qualsevol intent d'un front alternatiu encapçalat per les esquerres.Roigé ha destacat el suport rebut pel PSC en projectes importants per a la ciutat, mentre que el ja primer tinent d'alcalde socialista, Enric Roig, ha agraït la voluntat de consens i diàleg de Junts per Tortosa amb Roigé al capdavant. El pacte preveu discrepàncies en posicionaments polítics, sobretot d'àmbit nacional, que s'escapin de les competències de gestió municipal.Roigé ha recordat que la bona relació amb el PSC ja va començar el mandat anterior, quan ella va assumir l'alcaldia: "Aleshores vaig oferir mà estesa a tots els grups i el PSC va mostrar la predisposició a treballar, votant a favor de projectes tan importants com el del contracte de recollida d'escombraries i neteja viària, tot i estar a l'oposició". Roigé també ha recordat que la bona voluntat del PSC aquest mandat s'ha traduït en la confecció del pressupost municipal: "Ells han sigut els únics que han fet propostes reals per millorar els comptes", ha dit.L'alcaldessa també ha reiterat els diversos oferiments que el grup municipal de Junts havia fet a Esquerra Republicana de Catalunya per reeditar el pacte que les dos formacions ja havien subscrit en vuit dels últims 12 anys, però que, segons ha insistit, "han sigut rebutjats de manera continuada".El cap de llista del PSC, Enric Roig, també ha destacat el paper del PSC: "En els últims 12 anys, els socialistes hem exercit una oposició responsable, contundent quan ha calgut, però també hem fet aportacions al govern. No som un partit que va a la contra, sinó que vol treballar en favor de Tortosa i la ciutadania, sense posar línies roges o excloure ningú". Per a Roig, el Compromís per Tortosa assolit per Junts i el PSC aportarà "major estabilitat i capacitat de treball" al govern i parteix de la "lleialtat, la fidelitat i la mà estesa per ampliar els consensos", ha apuntat.Respecte a temes de posicionament polític aliens a la gestió de les competències municipals pròpies de l'Ajuntament de Tortosa, i especialment les qüestions d'àmbit nacional, els dos partits apunten que expressaran les seves opinions de manera autònoma i segons els seus posicionaments polítics propis, "garantint així l'estabilitat i la solidesa del govern municipal i el respecte a la pluralitat de Tortosa".Compromís per Tortosa fixa els eixos dels acords programàtics del govern de Junts i el PSC, que es traduiran en les actuacions que configuren el Pla d'Acció Municipal (PAM). Entre les quals destaquen l'aposta per treballar de manera conjunta per un municipi inclusiu, integrador i igualitari, amb atenció a seguir generant oportunitats laborals i desenvolupament econòmic. A més, reserva una importància destacada a l'actuació a la via pública, a la potenciació de la cultura, l'aposta per l'esport per tothom, les accions per al desenvolupament d'oportunitats per als jóvens, i de compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra l'emergència climàtica. De la mateixa manera, segueix apostant per la descentralització i la potenciació dels barris i pobles de Tortosa, així com per seguir sanejant les finances municipals i reduir l'endeutament.A partir d'aquest moment, el govern de Tortosa tindrà deu membres: els set de Junts i els tres del PSC. Pel que fa a les regidories, el PSC assumirà les d'Urbanisme, Cultura, Fires, Igualtat i Drets Civils, Memòria Històrica, Participació Ciutadana i Transparència, i Governació i SAC. A més, tindrà la primera i quinta tinença d'alcaldia, i assumirà les tasques de regidor de barri del Centre i Nucli Històric, Remolins i Sant Llàtzer.

