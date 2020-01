El preu del barril de petroli es dispara després de la resposta de l'Iran

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència a Europa, ha arribat a superar aquest dimecres la barrera dels 70 dòlars, cosa que no passava des del maig del 2019. Les tensions i la crisi diplomàtica entre els Estats Units i l'Iran han comportat que el preu hagi augmentat fins aquesta xifra.L'increment s'ha produït després que, aquest dimecres, l'Iran hagi atacat amb míssils la base aèria iraquiana d'Al-Assad, que acull tropes nord-americanes, en resposta per la mort del general iranià Qasem Soleimani que va morir en un atac nord-americà a l'aeroport de la capital iraquiana, Bagdad.La resposta iraniana ha provocat un repunt brusc del preu del cru de referència a Europa, que ha arribat a cotitzar en 70,99 dòlars per barril, un 3,7% per sobre del preu de 68,47 dòlars que es va registrar al tancament de la sessió de dimarts.En el cas del barril de petroli Texas, de referència als Estats Units, el preu ha arribat a situar-se en els 65,62 dòlars, el preu més alt des de finals del passat mes d'abril, davant dels 62,70 dòlars del tancament de dimarts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor