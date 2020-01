Bonvehí i Sànchez ja negocien l'encaix entre el PDECat i la Crida

Les negociacions entre el PDECat i la Crida Nacional per la República en el marc de la integració de tot l'espai sota el paraigua de Junts per Catalunya (JxCat) ja han començat, tal com ha pogut saber l'ACN. Els presidents de les dues formacions, David Bonvehí i Jordi Sànchez -respectivament- lideren les converses a la presó de Lledoners.Encara no s'ha tancat cap acord, de manera que continua la incertesa sobre com es presentarà l'espai postconvergent a les properes eleccions al Parlament.El PDECat va acordar al desembre "transitar" cap a JxCat amb una estructura "única" , una fórmula que podria passar per una coalició del partit de Bonvehí amb la Crida, sota la marca de JxCat -que és propietat del PDECat.Tot i això, veus de la formació de Sànchez reticents a presentar-se amb la formació hereva de CDC sospesen l'opció de concórrer en solitari . La Crida celebrarà una assembla general al març on podria debatre una "proposta d'actuació política" que impulsa el seu president.

