Dos detinguts per la violació en grup d'una menor a Palma

La policia espanyola ha detingut dos menors acusats de participar en la violació grupal d'una menor de 14 anys a Palma aquesta nit de Nadal, en la qual haurien participat tres joves més, segons ha avançat el diari Ultima Hora Fonts pròximes al cas, han explicat que els joves van mantenir un primer contacte al barri de Son Gotleu i que, des d'allà, es van traslladar al barri del Camp Redó (Corea), on hauria tingut lloc l'agressió sexual.Tal com va explicar la menor, no tots els joves van participar en la violació però sí la van consentir. Des que es va fer la denúncia, l'endemà, la investigació s'ha saldat amb dues detencions i continua oberta a l'espera que es puguin produir més arrests.

