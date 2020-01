Reclamen més personal a la presó de Mas d'Enric per l'augment d'agressions

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i majoritari a la presó de Mas d’Enric , ha reclamat aquest dimecres més personal en aquest centre penitenciari -on està empresonada Carme Forcadell- davant l'augment de les agressions. El personal penitenciari diu que n'està "fart", ja que des de l'any 2019 els treballadors ha patit 16 agressions.“Estem sota mínims per a garantir la seguretat. Hi ha nits que només hi ha un funcionari per controlar el circuit tancat de vigilància de tot el centre, quan la normalitat seria que ho fessin dos treballadors i un cap. En el que va d'any hi ha diversos mòduls en els quals presten servei només dos funcionaris, quan abans eren tres. També hi ha dos funcionaris que segueixen de baixa per les lesions patides el 2019", han explicat.Sense anar més lluny, l'últim cas es va produir el passat mes de desembre i va acabar amb tres funcionaris atesos per lesions. Segons han explicat en un comunicat, es tracta d'agressions que no només afecten els funcionaris de vigilància, sinó que es fa extensiu a tot el col·lectiu que es dedica a tasques de rehabilitació, reeducació i reinserció.Aquest desembre, el CSIF ja es va manifestar davant el centre penitenciari de Mas d'Enric i va enviar un escrit a la consellera de Justícia de Catalunya, Ester Capella, per reclamar "més personal, formació continuada, especialitzada i de qualitat, que inclogui la defensa policial". A més, també tenir garantia jurídica i dissuasiva que eviti l'augment d'aquests episodis violents.

