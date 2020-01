Almirall compra una empresa nord-americana per 55 milions d'euros

Almirall ha arribat un acord amb Bioniz Therapeutics per comprar la companyia biofarmacèutica nord-americana amb seu a Irvine, per 62 milions de dòlars (55 milions d'euros), segons ha informat la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).L'acord preveu que Almirall faci un pagament inicial de 15 milions de dòlars (13 milions d'euros) que li doni l'opció a comprar els drets de BNZ-1, un producte especialitzat en el tractament d'un tipus de limfoma cutani que no respon als tractaments actuals i que també és eficaç contra l'alopècia areata, un trastorn capil·lar autoimmunitari sense tractaments aprovats.Amb el finançament aportat, Bioniz completarà l'assaig clínic de fase 1 i 2 (les primeres etapes en què un producte farmacèutic passa a ser avaluat en éssers humans). Si el resultat és positiu, la companyia catalana tindrà 60 dies per exercir l'opció de compra de tots els actius relacionats amb el BNZ-1.L'entesa també preveu tirar endavant un acord d'investigació amb Bioniz NewCo, utilitzant la seva plataforma d'inhibició simultània de citoquines amb l'objectiu d'aconseguir tres candidats llestos per començar la fase clínica.El grup farmacèutic transferirà els 47 milions de dòlars (42 milions d'euros) restants en diferents terminis. D'altra banda, Almirall realitzarà pagaments addicionals una vegada aconsegueixin fites concretes de desenvolupament o comercials.Almirall ha comprat Bioniz Therapeutics per ampliar la seva cartera de productes en fase de desenvolupament en dermatologia mèdica amb l'objectiu d'abordar malalties desateses, tant en oncodermatologia com en immunodermatologia.

