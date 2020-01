​Les víctimes del 17-A recorreran la decisió de no jutjar els acusats per assassinat

La defensa de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils recorrerà la decisió de l'Audiència Nacional de no jutjar els acusats per un delicte d'assassinat . Presentaran un recurs en el termini de dies que dona l'Audiència, segons ha confirmat a l'ACN l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique.El tribunal ha enviat a judici els tres processats per terrorisme però no per assassinat. A dos dels acusats, en situació de presó preventiva, se'ls hi atribueix els delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls. Al tercer se'l jutjarà per col·laboració amb activitats d'organització terrorista. La defensa de les víctimes va a càrrec de l'associació 11M, que col·labora amb la UAVAT.

