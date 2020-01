SORTEIG Et convidem a «El viatge de la Marta (staff only)», l'estrena del Cicle Gaudí 2020

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Neus Ballús

Guió: Pau Subirós i Neus Ballús

Música: Isabel Latorre

Estrena: octubre de 2019

Durada: 83 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català

Intèrprets: Elena Andrada i Sergi López

On veure El viatge de la Marta (staff only) en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (dijous 30 de gener, 20.30)

Berga: Teatre Patronal-Casal Parroquial (dijous 16 de gener, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 17 de gener, 20.30)

Calaf: Teatre Casal de Calaf (dissabte 25 de gener, 19.30)

Calella: Sala Mozart (dijous 30 de gener, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 16 de gener, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (dijous 116 de gener, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 19 de gener, 18.45)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 31 de gener, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 17 de gener, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 19 de gener, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 21 de gener, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 16 de gener, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 26 de gener, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 31 de gener, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Teatre Auditori (divendres 31 de gener, 21.00)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 25 de gener, 18.30)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 17 de gener, 21.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 30 de gener, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (divendres 17 de gener, 20.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 21 de gener, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 16 de gener, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 15 de gener, 20.00)

Sant Sadurní d'Anoia: Casal Entitats 1 d'Octubre (diumenge 19 de gener, 18.30)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 23 de gener, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 16 de gener, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 19 de gener, 19.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 23 de gener, 20.30)



Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 26 de gener, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 18 de gener, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 26 de gener, 18.00)

Palamós: Cinema Arinco (dijous 23 de gener, 20.30)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 18 de gener, 19.00)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 17 de gener, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 18 de gener, 19.00)



Balaguer: Sala d'Actes de l'Ajuntament (divendres 31 de gener, 21.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (divendres 17 de gener, 20.30)

Guissona: Sala de plens de l'Ajuntament (divendres 31 de gener, 20.30)

Linyola: Sala Pau Casals (diumenge 19 de gener, 18.00)

Mollerussa: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 17 de gener, 21.30)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 19 de gener, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 25 de gener, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (divendres 31 de gener, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 16 de gener, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (diumenge 26 de gener, 18.00)

Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (dissabte 25 de gener, 19.45)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 16 de gener, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 16 de gener, 20.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 25 de gener, 21.30

Elena Andrada protagonitza El viatge de la Marta (staff only). Foto: Cicle Gaudí



Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor