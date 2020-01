Sànchez, Rull i Turull demanen al TC que suspengui la sentència de l'1-O després del veredicte de Luxemburg

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras continua tenint conseqüències. Jordi Pina, advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, ha explicat aquest migdia els passos que està seguint per aconseguir l'alliberament dels líders independentistes. Pina ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) demanant la suspensió de la sentència, perquè argumenta que el judici s'hauria d'haver aturat el 28 d'abril, un cop Sànchez, Rull i Turull van ser elegits diputats, i s'hauria d'haver demanat el suplicatori. L'advocat està a l'espera ara de veure si el TC admet a tràmit el recurs d'empara i si accepta les mesures cautelars i suspèn la sentència.Pina ha ressaltat que s'han volgut mantenir amb "discreció" fins ara respecte els passos que s'han anat fent. L'advocat ha explicat que el 20 de novembre es va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per demanar la suspensió dels efectes de la sentència. Després de la sentència del TJUE, el lletrat va presentar un nou escrit al TC argumentant que el veredicte de Luxemburg ajuda a interpretar l'article 71 de la Constitució que regula les prerrogatives dels diputats i senadors. En aquest nou escrit, la defensa demana més celeritat a l'alt tribunal a l'hora de resoldre i demana que, un cop admeti a tràmit el recurs i fins que no decideixi què fa, admeti com a mesura cautelar la suspensió de la sentència.La sentència del TJUE s'aplica també en el cas de diputats a les Corts Espanyoles? El veredicte de Luxemburg deixa clar que els eurodiputats ho són des del moment en què es proclamen els resultats i, per tant, tenen immunitat i no poden ser jutjats sense el corresponent suplicatori. Segons Pina, la sentència del TJUE permet interpretar que el que s'aplica a un eurodiptuat també es pot aplicar a un diputat del parlament d'un estat membre de la Unió Europea. Per tant, argumenta el lletrat, el judici s'hauria d'haver suspès després de les eleccions del 28 d'abril i els presos polítics elegits com a diputas i senadors haurien d'haver estat alliberats per poder anar al Congrés. El Suprem, en aquest punt, hauria d'haver demanat el suplicatori al Congrés.Aquest petició ja es va fer en el seu moment a l'alt tribunal per part de les defenses de Sànchez, Rull, Turull, Junqueras i Romeva. El 14 de maig, el Suprem va denegar aquesta petició argumentant que això només s'havia de demanar abans del procediment, i no pas en un procediment en curs. "El Suprem va fer una interpretació molt restrictiva", ha denunciat Pina. Davant d'això, l'advocat dels diputats de JxCat van interposar un recurs de súplica al Suprem i, paral·lelament, Andreu Van den Eynde va plantejar la qüestió prejudicial perquè el líder d'ERC podia ser eurodiputat després de les eleccions europees del 26-M. L'alt tribunal va aturar el recurs de súplica i va tramitar la prejudicial al TJUE. Més tard, va denegar el recurs de súplica.Davant d'aquesta resolució, notificada el 9 d'octubre, es va interposar un recurs d'empara al TC denunciant que la interpretació del Suprem de l'article 71 de la Constitució -que regula la immunitat i la inviolabilitat dels senadors i diputats- s'interpretava de manera restrictiva. Es va demanar al Constitucional que es reparessin els drets vulnerats i, com a mesura cautelar, es va demanar al Suprem que es deixés sense efecte la sentència del procés del 14 d'octubre mentre el TC resolia el recurs d'empara. Amb la sentència del TJUE, Pina ha presentat un nou escrit refermant els seus arguments: si la immunitat d'un eurodiputat existeix dels moment en què es proclamen els resultats, això també aplica en el cas d'un diputat del Parlament d'un estat membre.Jordi Sànchez preveu demanar un permís ordinari a partir del 14 de gener, un cop hagi complert una quarta part de la condemna dictada pel Suprem. Abans, Institucions Penitenciàries s'hauria d'haver pronunciat sobre el segon grau dels presos. Pina ha demanat comprensió i respecte a la gent perquè si Sànchez obté un permís voldrà passar el temps amb la seva família.

