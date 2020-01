Sánchez ja és president en ferm després de prometre el càrrec davant Felip VI

Pedro Sánchez ha promès el càrrec de president del govern espanyol en un acte celebrat davant el rei Felip VI al palau de la Zarzuela. El líder socialista ha promès "guardar i fer guardar la Constitució", així com lleialtat al monarca, tal i com estableix la fórmula reglamentària. També per segon cop, cap element religiós ha estat present en la cerimònia, ni la Bíblia ni el crucifix. L'acte ha transcorregut amb molta rapidesa i sobrietat. La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, n'ha donat fe com a notària major del regne.És el segon cop que promet el càrrec, des d'aquell 2 de juny del 2018, quan, per sorpresa, va ser elegit president després de guanyar la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy. En contra del que es preveia, però, la composició del nou govern no es farà pública fins a la setmana vinent.En la cerimònia a la Zarzuela hi han estat presents també les presidentes del Congrés, Meritxell Batet, i del Senat, Pilar Llop, així com els presidents del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

