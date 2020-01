VÍDEO Un tenista rep l'esbroncada de la seva mare en ple torneig després de lesionar al seu pare

L'enuig de Stefanos Tsitsipas durant el torneig ATP Cup s'ha fet viral. Després de perdre un punt, el tenista grec va dirigir-se cap a la seva banqueta, on va rebotar de forma contundent la seva raqueta contra una tanca publicitària i, posteriorment, contra una cadira.En un dels cops, Tsitsipas va colpejar involuntàriament al seu pare (i també entrenador) al braç. Visiblement adolorit, el pare del tenista s'aixeca de la seva cadira i es dirigeix al túnel de vestidors.En el mateix moment, la mare de Tsitsipas, que es trobava a escassos metres de la banqueta, va acostar-se al seu fill per recriminar-li el seu comportament. Les seves paraules, però, no van aconseguir tranquil·litzar-lo ni millorar el seu joc: Tsitsipas va perdre el seu partit contra Nick Kyrgios en tres sets.

