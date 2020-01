Aragonès aposta perquè l'Estat es retiri de totes les causes contra l'independentisme

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres al matí, l'endemà de la investidura de Sánchez, que amb la taula de negociació entre governs que s'ha d'encetar properament hauria d'acabar la repressió i que la Generalitat "insistirà" en l'amnistia encara que la neguin."Si comencem una negociació entre dues parts no pot ser que una part estigui fomentant la via repressiva", ha dit Aragonès en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. El vicepresident ha afirmat que la mesa de negociació haurà de discutir sobre la retirada de l'Estat en totes les causes contra l'independentisme ja que ha assegurat que la fi de la repressió "passa entre d'altres coses per això".D'altra banda, ha defensat que cal una llei d'amnistia i que, en tot cas, qualsevol mesura "ha de comptar amb els represaliats".

